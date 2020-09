VECINO NAPOLI – Secondo quanto riporta quest’oggi il quotidiano Tuttosport, il ds azzurro Cristiano Giuntoli ha provato a portare a Napoli il mediano uruguaiano Matias Vecino, oggi in forze all’Inter e dai tempi di Empoli e Fiorentina nel mirino della dirigenza azzurra. Ma le sue condizioni fisiche, ora come ora, stanno portando lo stesso Giuntoli a scartare definitivamente l’opzione. In sede di mercato, Rino Gattuso è stato chiaro sulla sua preferenza per il mediano: al tecnico del Napoli piace Jordan Veretout della Roma. Ecco quanto si legge oggi sul quotidiano in merito:

“Anche contro la Juventus il francese (Veretout, ndr) ha dimostrato di avere quelle doti indispensabili nel settore centrale della squadra partenopea. Sarà molto complicato convincere Friedkin a cederlo, perciò Giuntoli continua a monitorare la situazione di Vecino. C’è il rischio che l’uruguaiano dell’Inter, tra terapie e riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio, possa essere nella disponibilità di Gattuso solo a fine novembre. Con questa tempistica, non ne vale la pena“.