SPORTITALIA – Fiorentina, West Ham punta forte su Milenkovic: pronti 32 milioni!

Secondo Alfredo Pedullà e Michele Criscitiello, in diretta su Sportitalia, il West Ham avrebbe puntato forte su Milenkovic.

Nella giornata di domani infatti gli Hammers dovrebbero presentare un‘offerta di ben 32 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del difensore. I viola, per Pedullà, partono però da una base di almeno 40 milioni di euro. Sostituire il serbo sarebbe inoltre difficoltoso per Commisso, che sembra intenzionato a blindare il centrale.