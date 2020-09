L’AIA, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato un cambiamento nella squadra arbitrale di Benevento-Inter. L’arbitro Fourneau e il quarto uomo La Penna saranno sostituiti rispettivamente da Piccinini e Marinelli.

La decisione è stata presa in via cautelare visto che Fourneau e La Penna erano presenti al San Paolo domenica sera per Napoli-Genoa.