INFORTUNIO INSIGNE NAPOLI – Stamattina, dopo l’ecografia, verrà chiarita la diagnosi dell’infortunio di Lorenzo Insigne, capitato durante il match di campionato del Napoli contro il Genoa, ma la situazione legata al capitano azzurro è chiara: il 24 ha rimediato un problema al flessore della coscia sinistra.

Per via di questo infortunio, probabilmente, Insigne dovrà stare fuori circa un mese, come scrive oggi il quotidiano Il Corriere dello Sport. Il capitano del Napoli sarà costretto a saltare la Juventus e anche le gare con la Nazionale, forse anche il match con l’Atalanta e la prima gara del girone di UEFA Europa League. In ogni caso, la speranza di Lorenzo è quella di rientrare per il 25 ottobre, quando dovrà affrontare il fratello Roberto e tutto il Benevento.