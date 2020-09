Il Napoli cerca il colpo low-cost a centrocampo per completare la rosa: spunta Duncan della Fiorentina, occhio a Midtsjo dell’AZ

Secondo quanto scrive nella sua edizione odierna il quotidiano Il Corriere del Mezzogiorno, il Napoli sta provando a piazzare almeno un colpo in entrata per completare la rosa per la nuova stagione: si cerca il sostituto di Allan. E tra i mediani analizzati dalla dirigenza azzurra, colpi a basso costo viste le complicazioni finanziare dovute alle conseguenze del Coronavirus, è trapelato il nome di Alfred Duncan, ghanese ex Sassuolo oggi alla Fiorentina, oltre al già noto Midtsjo dell’AZ. Queste le ultime:

“Per completare l’organico il Napoli lavora anche su un rinforzo a centrocampo. Senza cessioni importanti, potrebbe arrivare un colpo low-cost. Un’altra ipotesi in prestito in Italia potrebbe portare a Duncan della Fiorentina se in maglia viola dovesse arrivare Torreira. C’è poi la soluzione Midtsjo dell’AZ Alkmaar ma servirebbe un investimento di 8-9 milioni per l’acquisto a titolo definitivo“.