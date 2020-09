Cessioni Napoli: pressing West Ham e Inter su Maksimovic, poi anche Milik, Ounas e Llorente da piazzare. Da monitorare Koulibaly

Nella sua edizione odierna, il noto quotidiano Il Mattino ha fatto il punto della situazione sul mercato in uscita del Napoli, ancora attivissimo poiché sono tanti gli esuberi azzurri. Serve lavorare alacremente per piazzare tutte le cessioni, il ds azzurro Cristiano Giuntoli avrà tanto lavoro da fare in quest’ultima settimana di mercato, ma intanto certi nodi in alcune trattative stanno venendo al pettine. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

“Per Maksimovic interesse del West Ham e dell’Inter, il difensore serbo è in scadenza 2021 e potrebbe essere lui del reparto arretrato a partire. Il Napoli lavora intanto sulla cessione di Milik. E poi su quelle di Ounas e Llorente. Il ds Giuntoli è impegnato su queste operazioni in uscita. E c’è sempre da tenere monitorata la situazione Koulibaly, potrebbe muoversi il PSG anche se finora non è arrivata nessuna offerta“.