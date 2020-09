Fiorentina, idea Callejon per il dopo Chiesa: contatti avviati

Potrebbe essere proprio Josè Maria Callejon il sostituto ideale per la Fiorentina di Rocco Comisso, il patron viola ha confermato che c’è gia una parola data all’Inter mesi fa e con la giusta offerta potrebbe chiudersi tutto in settimana.

Non è escluso che Chiesa alla fine rimanga in maglia viola, ma la Fiorentina sta gia muovendo i primi passi verso un esterno di fascia offensiva, in caso di accordo sulle cifre con i nerazzurri. A riferirlo è FirenzeViola.

I nomi sulla lista del Ds.Pradè sono due al momento, oltre all’ex Napoli sembrerebbero avviati contatti anche con il Watford per il ritorno in Italia di Deulofeu.