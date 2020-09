Pioli a Sky: “Gattuso è stato bravo col Napoli. È chiaro che le rivali sono le squadre che ci stanno davanti, come loro”

Al termine del match valido per la seconda giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Genoa (dove gli azzurri hanno inaugurato la nuova stagione al San Paolo con un sonoro 6-0), poco prima dell’intervista del tecnico azzurro Rino Gattuso, è stato intervistato da Sky Sport anche Stefano Pioli, allenatore del Milan, che in contemporanea agli azzurri ha battuto il Crotone per 0-2 in trasferta. Queste le sue parole su Rino Gattuso:

“Il Napoli è una squadra molto forte e Rino è stato bravo a farli giocare bene e a dargli un carattere importante, chiaro che i nostri rivali sono le squadre che ci stanno davanti“.