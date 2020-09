CALCIOMERCATO NAPOLI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in uscita in casa Napoli, svelando qualche retroscena sulla situazione inerente Elseid Hysaj.

CALCIOMERCATO NAPOLI, HYSAJ NON SI SVENDE

Resta ancora una settimana a disposizione per il ds Giuntoli affinché possa sistemare ciascuno al proprio posto. Nelle intenzioni del club azzurro ci sono ancora le proposte dello Spartak Mosca, ma Hysaj non verrà svenduto. Saranno necessari non meno di 10 mln di euro. L’azzurro ha il contratto in scadenza nel 2021.