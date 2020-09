Lapo Elkann: “Il Napoli è la mia seconda squadra del cuore! Per Juve-Napoli in parte tiferò per gli azzurri”

Lapo Elkann, noto imprenditore italiano nonché responsabile Brand promotion di Fiat Group, riceverà nella giornata di domani il premio San Gennaro day. Il nipote di Gianni Agnelli infatti è il presidente di Laps, fondazione fortemente impegnata nel capoluogo partenopeo.

“Il mio amore per Napoli è noto” ha dichiarato l’imprenditore “nella mia camera da letto a Milano ho un quadro del golfo di Napoli. Non nascondo che il Napoli è la mia seconda squadra di calcio. Il 4 ottobre c’è Juventus-Napoli; sebbene sia juventino, parte del mio cuore è per gli azzurri, e in più nutro grande affetto per Rino Gattuso”.

“Amo molto la città e ho anche radici partenopee, legate a mia nonna Marella Caracciolo. In più ci sono tante vicende che mi legano a livello umanitario con Laps e tutti gli altri partner che ci hanno permesso di aiutare, durante il Covid, le famiglie bisognose”.