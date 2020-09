Ceccarini: “Luperto l’unico difensore in uscita, Crotone in pole! Giocherà in Italia”

Niccolò Ceccarini ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha rilasciato varie novità sul calciomercato azzurro, sia in entrata che in uscita.

“Ghoulam? Il Napoli non venderà nessuno dei terzini, Ghoulam non ha mercato e resterà. Negli ultimi due anni non ha giocato, e perciò il Napoli non vuole farsi trovare impreparato e non venderà esterni difensivi”.

“Luperto? Il Crotone è in vantaggio e probabilmente riuscirà a prenderlo. Luperto è l’unico difensore in uscita, e andrà via con la formula del prestito“.

“Koulibaly? Non ci sono novità. Si continua ad essere lontani dalle cifre richieste da De Laurentiis. Nonostante il continuo lavoro degli intermediari né PSG né City possono offrire quei soldi. Sempre più probabile quindi che il senegalese resti. Il giocatore ha comunque un contratto fino al 2023, la cessione potrebbe avvenire anche nella prossima stagione”.

“Mercato in entrata? Se resta Koulibaly non si sblocca. Vecino è lontano, al massimo un prestito ma senza obbligo di riscatto. Veretout è lontano. Se anche il Napoli riuscisse a fare qualche sforzo, la Roma andrebbe troppo in difficoltà; non c’è più tempo.”