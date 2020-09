Genoa, Zappacosta: “Il Napoli è una delle squadre più forti, servirà giocare a viso aperto per strappare punti”

Quest’oggi, in conferenza stampa per il Genoa per la sua presentazione insieme ad un altro neo-acquisto, il trequartista Miha Zajc, il nuovo esterno Davide Zappacosta ha presentato così la sfida di campionato imminente contro il Napoli:

“Trattativa lampo, mi ha chiamato il mio procuratore un giorno prima dicendomi che c’era l’opportunità Genoa. Io sinceramente non ho avuto dubbi, cercavo una piazza del genere per giocare. Arrivavo da due annate difficili, la scelta è stata semplice. Ho tanta voglia di far bene, di aiutare la squadra. Sono arrivato con determinazione, fortunatamente siamo partiti col piede giusto, spero di continuare così per toglierci tante soddisfazioni. Il Napoli? È una delle squadre italiane più forti e che gioca meglio. Dovremo andare lì senza paura, serve giocare a viso aperto per strappare punti”.