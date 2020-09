Il Napoli segue ancora Ricci: valutazione di 15 milioni! Gli azzurri potranno provare l’affondo fra un anno

Secondo quanto raccolto da TMW, il giovane centrocampista Samuele Ricci, ambitissimo in Serie A, con buonissime probabilità rimarrà ancora ad Empoli per almeno un’altra stagione. Il motivo è da ricondurre alla richiesta dei toscani di 15 milioni di euro, la valutazione della dirigenza per il classe 2001.

Nella giornata di ieri è andato in scena un incontro tra alcuni rappresentanti dell’entourage di Ricci e il presidente Corsi: le due parti che non sembrano aver ancora trovato un punto d’incontro verso un alleggerimento delle richieste dirigenziali per il ragazzo. Le piste principali Fiorentina, Parma, Napoli e Sassuolo rimangono comunque tutte valide, seppur alcune di queste formazioni in vantaggio rispetto alle altre. Ad oggi, però, prende sempre più piede l’ipotesi che Ricci, anche in questa stagione, possa continuare a giocare in Serie B da protagonista con la maglia dell’Empoli.