SKY – La Juventus vuole Chiesa: Douglas Costa il principale indiziato a partire.

Secondo il collega di Sky Gianluca Di Marzio, la Juventus starebbe elaborando un piano per portare Federico Chiesa a Torino.

I bianconeri sono interessati all’esterno viola e la Fiorentina sembra disposta a cederlo: la Juve però ha bisogno di cedere prima di acquistare e il principale indiziato a far posto a Chiesa al momento è il brasiliano Douglas Costa.

Interesse per l’esterno della Fiorentina, non molto tempo fa, l’aveva mostrato anche il Napoli, incassando però il mancato gradimento del giocatore, non disposto ad un simile trasferimento.