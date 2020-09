Designazioni arbitrali, Napoli-Genoa: arbitra Sacchi, al VAR La Penna

L’AIA, tramite il consueto comunicato ufficiale, ha reso note le designazioni arbitrali della seconda giornata di Serie A.

Il Napoli, reduce da una vittoria per 0-2 al Tardini di Parma, scenderà, domenica 27 settembre alle ore 15:00, in campo contro il Genoa di Rolando Maran; reduce da una sontuosa vittoria ai danni del Crotone per 4-1.

Per la sfida di domenica al San Paolo, il fischietto sarà affidato a Juan Luca Sacchi. Di seguito, la designazione completa per il match degli azzurri:

NAPOLI – GENOA h.15.00

Arbitro: SACCHI

Assistenti: LO CICERO – ROSSI C.

Quarto uomo: FOURNEAU

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI