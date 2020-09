Longo sicuro: “Il cambio modulo può essere una risorsa importante per Gattuso. Napoli da scudetto se resta Koulibaly”

Nel corso della diretta su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto mister Moreno Longo, protagonista della rinascita del Torino nella scorsa stagione. Il mister è intervenuto sugli aspetti tattici del Napoli e ha speso qualche parola sulle ambizioni della squadra azzurra. Di seguito sono riportate le sue parole:

“Equilibrio? L’allenatore è sempre alla ricerca dell’equilibrio. Credo che poter scegliere il modulo in base al momento della partita, alla posizione dell’avversario, alle situazioni che si creano in campo, può essere una risorsa molto importante per mister Gattuso. Il 4-2-3-1 apre più spazi in mezzo al campo ma il Napoli ha dei centrali di difesa fortissimi, molto forti negli spazi.

La permanenza di Koulibaly avvicina lo scudetto? Assolutamente si, con la permanenza di Koulibaly, il Napoli sarebbe in lotta per lo scudetto, avrebbe la qualità per farlo. Resta ancora lo stacco dalla Juve per la profondità della rosa. Al Napoli in alcuni ruoli mancano riserve dello stesso livello dei titolari“.