PSG, il presidente Al Khelaifi rischia 28 mesi di carcere! I dettagli

La procura svizzera ha chiesto la condanna a 28 mesi di carcere per il presidente di beIN Media, e del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, e a tre anni per l’ex numero 2 della Fifa, Jerome Valcke. I due sono imputati di corruzione e altri illeciti in un processo a Bellinzona sulla gestione di un bando per la concessione dei diritti tv.

Ecco quanto riportato da Il Messaggero: “In un caso, secondo Joel Pahud, Valcke nel 2013 avrebbe chiesto l’aiuto di Al-Khelaifi per acquistare una villa in Sardegna, in un momento in cui beIN stava negoziando l’estensione dei suoi diritti tv in Nord Africa e in Medio Oriente per i Mondiali 2026 e 2030. Al-Khelaifi aveva acquistato l’immobile per cinque milioni di euro, tramite una società trasferita quasi immediatamente al fratello di uno dei suoi stretti collaboratori, prima di metterla a disposizione di Valcke. I due uomini hanno respinto l’accusa di corruzione sostenendo che si trattava di un accordo «privato», estraneo al contratto concluso da beIN con la Fifa nell’aprile 2014.