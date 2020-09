Milik verso il Tottenham, domani conference call con il Napoli: Spurs pronti a pagare 25 milioni! I dettagli

Alfredo Pedullà, noto giornalista ed esperto di calciomercato, ha spiegato a Sportitalia gli ultimi risvolti della vicenda Arek Milik.

“Milik? Ha l’opportunità di andare in Premier. Questa uscita sbloccherebbe il mercato, anche se il Napoli rischia di non prendere più i soldi offerti dalla Roma, ovvero 26 milioni con i bonus”.

“Il polacco è in uscita verso il Tottenham, se non ci sono rilanci domani in conference dovrebbe trasferirsi definitivamente agli Spurs. Questo aprirebbe parecchie piste al Napoli“.

In effetti, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe la possibilità di qualche rilancio. “Ci sono alcuni club inglesi che sarebbero pronti a trattare l’acquisto del bomber polacco. Oltre al Tottenham, che avrebbe deciso di pagare i 25 milioni che chiede il Napoli, ci sono adesso pure il Fulham e il Newcastle. L’unico intoppo è rappresentato dall’ingaggio di Milik: 3,5 milioni di euro che i due club sarebbero disposti a corrispondergli soltanto se De Laurentiis dovesse abbassare il costo del cartellino”.