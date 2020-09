Il PSG offre 75 milioni per Koulibaly: una volta venduto, assalto a Senesi e Veretout

Stando alle ultime di mercato, il Manchester City ha mollato la presa per il difensore azzurro Kalidou Koulibaly mentre l’ha stretta il PSG. L’ultima offerta da parte dei francesi è di 75 milioni (bonus inclusi), ragionevole secondo quelle che sono sempre state le richieste di Aurelio De Laurentiis.

L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l’eventuale addio del senegalese porterebbe il Napoli a reinvestirne i soldi per un difensore e un centrocampista: Marcos Senesi, difensore del Feyenoord, è il primo indiziato a sostituire Kalidou (20 milioni la valutazione), e Jordan Veretout, della Roma, è da sempre ritenuto il nome giusto per il centrocampo, soprattutto vista la nuova prospettiva per il passaggio di modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1.