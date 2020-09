Il City molla Koulibaly, obiettivi Gimenez o Koundè: per Kalidou sarà PSG o ancora Napoli

O il PSG o ancora Napoli nel futuro di Kalidou Koulibaly. Secondo quanto riporta la redazione di Sportitalia, infatti, il Manchester City, da tempo interessato al difensore senegalese, si sarebbe tirato definitivamente fuori dalla trattativa. I Citizens, infatti, attualmente hanno puntato l’uruguaiano Josè Maria Gimenez dell’Atletico Madrid, ma la richiesta degli spagnoli di 90 milioni spaventa il club inglese. Così ecco spuntare l’alternativa: Jules Koundé del Siviglia, il cui valore di mercato è già più abbordabile: 55 milioni di euro. L’agente del difensore ha incontrato già il City questa settimana per parlare di quello che sarebbe il suo nuovo contratto. Conferma che ora è lui in pole per Guardiola, mentre l’ipotesi Koulibaly sembra del tutto chiusa.

