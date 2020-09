Venerato: “Il Napoli chiede a Milik di rinunciare agli stipendi di luglio e agosto, domani colloquio con gli agenti del polacco”

L’esperto di mercato Ciro Venerato ha parlato durante la trasmissione La Domenica Sportiva, durante il suo intervento il giornalista ha dichiarato :

“Oggi c’è stata una telefonata importante di Paratici alla Roma e all’agente di Dzeko. La Juventus non aspetterà ancora molto l’operazione dei giallorossi con Milik. Gli agenti di Milik sono a Napoli avarnno un colloquio con il club partenopeo. Il Napoli chiede al polacco di rinunciare agli stipendi di luglio e agosto per eliminare le multe per i danni d’immagine, cosa che gli agenti hanno suggerito di fare a Milik, questo per non avere problemi futuri con l’arbitrato. Con la Roma discorso bonus verso il basso da rivedere, ma bisogna fare in fretta. La Juventus nel frattempo valuta altre opzioni, tre su tutte: Cavani, Lacazette, Morata”.