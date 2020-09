Il Mattino svela il retroscena su Osimhen: “Gattuso lo chiama spesso, gli cura la dieta e gli ha vietato i latticini. Lo tratta con affetto”

I colleghi de Il Mattino, svelano un particolare retroscena che ritrae Gattuso ed Osimhen. Il nigeriano, ex Lille, voluto fortemente dal tecnico calabrese, viene trattato da quest’ultimo, a tutti gli effetti, come un figlio.

Nella giornata di ieri, i tifosi hanno potuto apprezza il tridente composto da Insigne, Mertens e Lozano; come si suol dire, tutto fumo e niente arrosto. E proprio quando la partita sembrava indirizzarsi su dei binari che non avrebbero portato alla destinazione dei tre punti, arriva lui, Osimhen.

Di seguito, le parole dei colleghi sulla prestazione del nuovo numero 9 partenopeo – ed il trattamento speciale del tecnico di Corigliano nei suoi confronti -, evidenziate dalla nostra redazione:

“E invece spunta dalla panchina il ragazzo di Lagos che Gattuso aveva tenuto da parte come si fa per le cose più preziose per evitare che si possano sciupare subito.

Gattuso lo tratta con affetto, lo chiama spesso durante la settimana per sapere se ha bisogno di qualcosa, gli cura la dieta e gli ha vietato i latticini. Gli ha spiegato cosa non fare per non sgarrare sul peso”