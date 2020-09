RAI – Napoli e Roma devono sbrigarsi per Milik: può saltare tutto. Nessuna società vuole sborsare la cifra richiesta per Koulibaly

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato il collega ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La Juventus ha due alternative a Dzeko: Morata e Giroud. Il Napoli e la Roma devono sbrigarsi altrimenti c’è il rischio che salti tutto. Dall’entourage di Milik mi arrivano segnali di distensione: vogliono sedersi con Chiavelli ed in conference call con De Laurentiis per ritrattare.

Il secondo step, per l’accordo per Milik, riguarda la Roma che vorrebbe rivedere la situazione legata all’acquisto del polacco: la società giallorossa potrebbe richiedere un prestito biennale.

Per Koulibaly nessuno vuole sborsare la cifra richiesta dal Napoli. Penso che City e PSG, facendo salti mortali, arriveranno a 60 milioni di euro più bonus e non 75 come richiede il Napoli. Il Manchester City ha chiesto al Siviglia di Monchi Koundé ed ora la società partenopea spera che non arrivi il consenso dalla società spagnola”.