Canale 21, D’Alessandro: “Se Koulibaly resta e Osimhen è quello visto ieri, il Napoli può essere da scudetto”

Il giornalista Massimo D’Alessandro è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio. Il collega di Radio Marte si è espresso sulle prospettive future della squadra azzurra in campionato. Di seguito le sue parole:

“Se il Napoli tiene Koulibaly ed Osimhen gioca come ha giocato nella trasferta contro il Parma, non è impossibile pensare che la squadra azzurra abbia le carte in regola per pensare allo scudetto“.