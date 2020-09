Allan torna a Napoli per festeggiare il suo addio, Milik a disagio: non voleva partecipare alla festa!

Allan è tornato a Napoli, ma solo per poco. La scorsa notte ha festeggiato il suo addio a Napoli in un locale di Posillipo insieme alla moglie Thais e agli ex compagni di squadra. A tal proposito l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta un retroscena avente come protagonista Arek Milik.

A quanto pare il polacco era così a disagio per la situazione che sta vivendo circa il suo imminente trasferimento da non voler nemmeno partecipare alla festa.

“Milik ieri è rimasto nella sua casa di Posillipo di cattivo umore, senza voglia di partecipare alla festa d’addio organizzata da Allan, tornato per salutare gli amici. Cattivo umore e anche l’imbarazzo per la situazione di precarietà. Poi qualcuno degli amici è passato a prenderlo ed è stato insieme al brasiliano e alla squadra rientrata da Parma”.