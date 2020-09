Allan, addio al Napoli: per lui una torta a forma di numero 5 da Ciro poppella

Sabato la vittoria con il suo Everton, domenica sera la festa con i suoi compagni di squadra a Napoli. Allan Marques ha festeggiato con una torta gigante con il numero 5 di Ciro Poppella l’addio ai colori azzurri. Era andato via in fretta e furia ma non poteva evitare di festeggiare in grande stile.

Il centrocampista brasiliano ha scelto Francesca Varriale e “Accendi un sogno” come organizzatori della serata. E naturalmente non potevano mancare i “fiocchi di neve” del famoso pasticciere della Sanità.

Ciro Poppella è un punto di riferimento per i calciatori del Napoli che scelgono sempre lui per i party. All’addio di Allan c’erano Llorente, Di Lorenzo, Maksimovic, Meret, Ospina, Koulibaly, Mertens, Mario Rui, Insigne, Hysaj e Luperto. Ospite d’onore Andrea Sannino e la musica di Decibel Bellini.