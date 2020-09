Riqui Puig, il nuovo Iniesta che fece innamorare Gattuso, via dal Barcellona

Revoluciò blaugrana. Dopo un ciclo vincente durato un decennio, ora in casa Barcellona si respira aria di crisi profonda. Sebbene sia archiviato il caso Messi (che resterà solo per vincoli legali) la rosa è attualmente un cantiere a cielo aperto. Ronald Koeman ha l’arduo compito di riformare il club più vincente dei primi due decenni del XXI secolo.

Sono stati praticamente messi fuori progetto tutti i senatori dell’ultimo Barça. Via Rakitic, tornato a Siviglia; via Arthur, scambiato con Pjanic; ai margini Umtiti, Suarez, Dembèlè, Vidal. Sarà un Barcellona tutto nuovo, sia per rosa che per tattica che per stile di gioco.

Fa scalpore una delle ultimissime notizie. Secondo RAC1, emittente catalana con sede proprio a Barcellona, Koeman avrebbe messo sul mercato anche Riqui Puig, uno dei prospetti più interessanti della (quasi) infallibile cantera blaugrana. Soprannominato “il nuovo Iniesta”, Riqui ha avuto modo di dimostrare le sue doti lungo tutto l’arco della passata stagione, giostrandosi tra Barcellona B e prima squadra. In 13 partite della Liga, ha totalizzato ben 2 assist alla sua prima stagione tra i “grandi”.

Ciò che però stupisce di più è che il centrocampista classe ’99 ha una personalità davvero fuori dal comune. Il 21enne infatti sfrutta tutte le sue doti tecniche per creare azioni quasi sempre veloci e in verticale; sbaglia poco e nulla, e non ha alcuna paura di rischiare.

Riprendendo ciò che Gattuso disse di lui ormai due anni fa, “è uno spettacolo vederli”. “Vedere questi ragazzini, con la faccia da bambini, che però giocano e toccano la palla, creano gioco in un modo indescrivibile. Hanno il gioco dentro.” “Un ragazzo di 16 anni che comunica poesia nel modo in cui tocca la palla, il modo in cui gioca, come si muove, che sente il calcio, è qualcosa che mi affascina.”

E allora l’idea, romanticamente, sfiora un po’ la mente dei tifosi. Il Napoli cerca un centrocampista da ormai mesi; si parla di Veretout, Vecino, profili che garantirebbero un “usato garantito” ma attualmente lontani. Puig è in esubero, ché Koeman sembra non aver intenzione di valorizzarlo. Il ragazzino spagnolo ha una qualità che lascerebbe chiunque a bocca non aperta, ma spalancata; mister Gattuso lo sa, l’ha seguito, l’ha visto da vicino, ed è uno dei suoi più grandi estimatori. De Laurentiis persegue da ormai 16 anni la cosiddetta “linea verde”: prendere giovani di prospettiva, valorizzarli, renderli campioni.

Riqui Puig è uno dei fiori all’occhiello del calcio mondiale per quanto riguarda i giovani, è pronto a sbocciare, ma è bloccato da un olandese che deve essere l’artefice della Revoluciò. Gattuso, intanto, resta ancora estasiato dalle movenze del nuovo Iniesta.