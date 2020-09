Insigne e quel vizietto del gol alla prima di Serie A: terza rete consecutiva nella gara d’esordio

Il Napoli ha vinto la sua prima gara della Serie A 2020/2021, vincendo in casa del Parma per 2-0. Dopo un primo tempo scialbo di emozioni, l’ingresso in campo di Osimhen e il cambio modulo hanno dato una svolta al match.

I due gol sono stati segnati da Dries Mertens al 63′ e da Lorenzo Insigne al 77′. Per il capitano azzurro questa era la 350° presenza con la maglia del Napoli e ha festeggiato questo traguardo con il 91′ gol con il club partenopeo. In più, Insigne ha segnato per la terza volta consecutiva durante la prima giornata di Serie A. Questi tre gol sono arrivati tutti in trasferta: nel 2018 in casa della Lazio, l’anno scorso a Firenze trovò una doppietta e oggi al Tardini di Parma.