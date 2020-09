Iacoponi a DAZN: “Obiettivo salvezza, non vedevamo l’ora di ricominciare, anche con i tifosi!”

Prima dell’inizio della prima giornata di Serie A anche allo Stadio Ennio Tardini di Parma, dove proprio i ducali affronteranno il Napoli, è stato intervistato il difensore crociato Simone Iacoponi. Queste le sue parole:

Sull’inizio. “Non vedevamo l’ora: allenarsi senza partite ufficiali non è entusiasmante. Non vedevamo l’ora di ripartire. L’obiettivo resta la salvezza: dobbiamo fare un percorso nuovo perché abbiamo capito società, allenatore, ma siamo carichi per questa stagione“.

Tifosi allo stadio oggi… “Una notizia più che positiva, è molto più bello giocare con i tifosi allo stadio. Speriamo di ritornare al più presto ad una normalità «completa»“.