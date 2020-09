Sky: Milik-Roma in stand-by, manca l’accordo tra il polacco e De Laurentiis! Bloccato anche l’affare Dzeko

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky e noto esperto di calciomercato, è tornato a parlare della telenovela Arkadiusz Milik. Il polacco, convinto ad accettare la proposta della Roma dopo aver ricevuto il rifiuto da parte di Paratici, non può ancora firmare per il club giallorosso.

Sebbene infatti Milik abbia già effettuato le visite mediche per i capitolini e ci sia l’accordo tra le parti, manca l’accordo tra il Napoli e l’attaccante. Prima di partire ci sono da risolvere questioni legate a stipendi arretrati e altri contenziosi: balla un milione di euro tra le parti.

Questo braccio di ferro blocca inevitabilmente l’affare con la Roma, e non solo. Infatti Dzeko, destinato a vestire la maglia bianconera della Juventus, si trova ancora bloccato a Roma. Fonseca non intende privarsi del bosniaco prima di aver accolto il polacco, e la Juve di Pirlo resta in attesa.

Il mercato degli attaccanti rischia di sbloccarsi, nella migliore delle ipotesi, tra qualche giorno.