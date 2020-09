Parma, Liverani: “Vogliamo farli soffrire! Osimhen-Mertens? Un dubbio che vorrei anch’io…”

Fabio Liverani, allenatore del Parma, alla vigilia del match contro il Napoli valido per la prima giornata di campionato, è intervenuto in conferenza stampa. Questi i punti salienti raccolti dalla nostra redazione:

“E’ una settimana atipica. La squadra ha lavorato bene, sapendo le difficoltà che possiamo incontrare. Il Napoli ha mantenuto quasi integralmente la rosa e ha fatto un acquisto da 70/80 milioni: sarà un ostacolo un pochino più grande dato che hanno cambiato poco dalla scorsa stagione. Ho chiesto di fare una partita per vedere a che punto siamo. La squadra è in costruzione, c’è stato un cambio di proprietà: dobbiamo vedere a che punto siamo”.

Come si aspetta il Napoli?

“E’ una squadra organizzata che concede poco e riparte molto bene. Servirà attenzione per non prestare il fianco alle loro ripartenze, sapendo che soffriremo, ma vogliamo farli soffrire anche noi”.

Si parla del dubbio Osimhen-Mertens in casa Napoli:

“Osimhen o Mertens è un bel dubbio che vorrei anche io. C’è anche Petagna. Abbiamo analizzato tutte le possibili varianti in fase difensiva, servirà un lavoro di squadra, sia di difesa e centrocampo che dei tre davanti”.

Com’è il suo rapporto con Gattuso?

“Abbiamo condiviso tante partite. Sia io che Rino abbiamo dovuto pagare la cena l’altra sera. E’ un amico. Non firmerei per il pareggio, non lo farei mai se non per un obiettivo definitivo”.