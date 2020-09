Milik-Roma, Gazzetta: bene le visite mediche ma i giallorossi vogliono cambiare l’accordo! I dettagli

L’edizione online della Gazzetta dello Sport rivela nuove informazioni sul passaggio di Arkadiusz Milik alla Roma (e contestualmente quello di Edin Dzeko alla Juventus). A quanto pare la faccenda sarebbe più complessa del previsto, tra gli agenti dell’attaccante polacco e il Napoli non ci sarebbero stati passi avanti sulla questione multe e questione legali che tenevano in stallo a trattativa. Ci sarebbero sul piatto all’incirca un milione di euro che Milik non vorrebbe lasciare al club azzurro.

Quello è lo scoglio più grosso a cui si sono aggiunge una richiesta che avrebbe del clamoroso. La Rosea rivela che la Roma, nonostante le visite mediche di Milik abbiano dato esito positivo, avrebbe contattato il traumatologo svizzero Georg Ahlbaumer che potrebbe aver innestato dei dubbi nella testa del club giallorosso, al punto da chiedere una riformulazione del pagamento. Il Napoli a tal proposito sarebbe furioso.