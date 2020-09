Milik-Roma, Alvino: “Tirare in ballo vecchi crociati per giocare al ribasso è spregevole!”

Carlo Alvino condivide sui social un suo pensiero in merito alle ultime notizie circa la trattativa che vorrebbe Milik vestire la maglia giallorossa. Al giornalista ha condannato il gioco al ribasso della Roma. Nonostante l’esito positivo delle visite mediche del polacco il club avrebbe vagliato il parere di un traumatologo, a seguito del quale avrebbe poi richiesto di riformulare il pagamento.

“Tirare in ballo i vecchi crociati per giocare al ribasso, come se Arek non avesse poi giocato due anni senza problemi, è veramente spregevole. Ma è il gioco delle parti. Troppe situazioni sono ancora aperte. Si prevedono giorni bollenti”.

IL TWEET

