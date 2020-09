CM.IT – Idrissi-Napoli, sconto per l’attaccante ma rimane una pista complicata

L’Az Alkmaar è pronto a considerare offerte interessanti per Oussama Idrissi, l’attaccante seguito anche dal Napoli nello scorso mese di luglio. Il calciatore ha molte richieste, soprattutto dall’Inghilterra e dalla Spagna.

Secondo quanto rivelato dal portale Calciomercato.it, il Leeds di Bielsa, il Siviglia di Monchi e il Wolverhampton sono sulle tracce del nazionale marocchino con passaporto olandese, che il club olandese potrebbe lasciar partire anche per 16-18 milioni di euro, almeno 5 in meno rispetto alla valutazione pre Covid.