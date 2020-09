CRC – Maradona Jr.: “Settimana prossima incontro tra Ramadani e De Laurentiis per discutere di Koulibaly. Rinnovo bloccato per Maksimovic. Senesi piace più di Sokratis”

Durante la trasmissione Il Sogno Nel Cuore, in onda sulle frequenze di Radio Crc, Diego Maradona Junior ha rivelato alcuni retroscena di calciomercato, riguardanti in particolar modo la cessione plausibile di Kalidou Koulibaly, che sbloccherebbe il mercato in entrata del Napoli. Queste le sue parole:

“Per Koulibaly il Napoli non scende al di sotto dei 75 milioni di euro. Fali Ramadani dovrebbe essere in Italia la prossima settimana e dovrebbe incontrare De Laurentiis per parlare della cessione di Koulibaly, che si complica sempre di più. Secondo me Koulibaly resterà sul mercato anche nel caso giocasse titolare a Parma, un’operazione del genere si potrebbe chiudere anche all’ultimo giorno di trattative”.

“È tutto bloccato per quanto riguarda il rinnovo di Maksimovic. Il suo contratto scade nel 2021, per arrivare alla firma ci sarà bisogno che Maksimovic spinga verso il sì definitivo“.

“Il Napoli è molto vicino a Senesi, si tratta di un calciatore molto forte. Senesi ha sorpassato Sokratis per età e per caratteristiche. E’ più giovane e assicura introiti maggiori in caso di futura rivendita”.