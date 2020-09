Sky – Sfida per Reguilòn: accordo Real-Tottenham, ma lui ha detto sì allo United!

Fabrizio Romano, giornalista di Sky ed esperto di mercato, attraverso un tweet ha spiegato la situazione legata a Sergio Reguilòn.

Il terzino spagnolo -scrive Romano- ha un accordo di massima con il Manchester United e spinge per la firma con i Red Devils. Il club però non riesce a convincere il Real Madrid, attuale squadra detentrice del cartellino del gioiellino ex Siviglia. Florentino Perez è deciso infatti a inserire una clausola di recompra, che lo United vorrebbe invece evitare.

Il Tottenham nel frattempo si è inserito nell’affare, cedendo alle richieste del patron dei blancos; si tratta per trovare un accordo con l’entourage del calciatore.