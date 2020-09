La FIGC studia il piano per riaprire gli stadi: mascherine trasparenti e distanziamento di 2,25 metri

Secondo il noto quotidiano La Repubblica, la FIGC starebbe preparando in questi giorni un documento da presentare al Governo per permettere la riapertura (ovviamente parziale) degli stadi italiani per la metà di ottobre. Secondo quanto rivelato dalla testata, avanzano tra le altre le ipotesi che prevederebbero l’obbligo di indossare mascherine trasparenti per tutto il pubblico (in modo tale da essere riconoscibili dalle forze dell’ordine), e il distanziamento da persona a persona di almeno 2,25 metri. Ad ora, il Comitato Tecnico Scientifico ha detto no, ma si continua a lavorare per trovare una soluzione.

