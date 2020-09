TS – Il Napoli cerca un centrocampista in prestito: non è da escludere la permanenza di Palmiero

Secondo quanto riferisce quest’oggi il quotidiano Tuttosport, il Napoli è alla ricerca di un centrocampista per la nuova stagione ma considera solo possibilità in prestito, siccome il mercato in uscita sta andando a rilento. Addirittura, anzi, il club azzurro non avrebbe pensato solo alla possibilità di accaparrarsi un giocatore in prestito, ma avrebbe preso seriamente in considerazione una ‘soluzione interna‘. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Ma per il centrocampo? Serve una pedina per il completamento del reparto, uno da prendere sempre in prestito. Oppure si potrebbe decidere di trattenere in maglia azzurra Luca Palmiero. Il 24enne di Mugnano (reduce dal prestito al Pescara) si è fatto apprezzare da Gattuso durante il ritiro di Castel di Sangro e il Napoli ha comunicato al suo agente Pisacane di aspettare una decina di giorni per decidere se tenerlo all’interno dell’organico“.