TS – Il City non offre più di 55 milioni per Koulibaly, è stallo totale: senza la sua uscito non c’è mercato in entrata

Quest’oggi, il quotidiano Tuttosport, ha fatto un resoconto dettagliato sullo stallo di calciomercato del Napoli, causato in particolare da una dinamica precisa: la mancata cessione (ad oggi) di Kalidou Koulibaly. La testata ha analizzato i particolari e il perché non si sia ancora arrivati a una soluzione per cedere il difensore senegalese. Ecco quanto segnalato dalla nostra redazione:

“Denaro che il Napoli non investirà quest’anno e terrebbe a bilancio anche la cifra percepita dalla eventuale cessione di Koulibaly. Eventuale, perché finora non è arrivata nemmeno un’offerta scritta per il difensore senegalese e lo stesso Manchester City si sta spostando in maniera decisa verso l’ispanico-uruguagio Gimenez, 25enne difensore dell’Atletico Madrid. De Laurentiis continua a chiedere 80 milioni (bonus inclusi) per Koulibaly ma, indirettamente, attraverso la mediazione di Fali Ramadani, sarebbe stato comunicato al club azzurro che, più di 55 milioni, il City non sarebbe disposto a spendere per il quasi trentenne del Napoli. A queste condizioni, De Laurentiis preferisce trattenerlo un altro anno e aspettare la prossima stagione per riaprire le danze di un mercato oggi sotto tono“.