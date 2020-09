Stendardo: “L’addio di Koulibaly lascerebbe un buco. Il Napoli darà fastidio a Juve e Inter”

L’ex difensore del Napoli, Guglielmo Stendardo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione Radio Goal. Ecco le sue parole.

“Mi auguro che Koulibaly resti al Napoli. Nonostante l’ultima stagione sia stata difficile, resta il perno della difesa, il leader. Se dovesse andare via, sarà difficile colmare questa lacuna. Bisogna venderlo solo di fronte a offerte irrinunciabili”

“Juve e Inter sono le squadre più forti in questo momento. L’Inter si è rafforzata molto con Kolarov, Hakimi e i probabili arrivi di Vidal e Darmian. Subito dopo ci sono Napoli e Lazio che daranno fastidio alle prime della classe. Il Napoli è una delle squadre più forti nell’undici titolare. Milan e Atalanta lotteranno per la Champions ma non per lo scudetto.”

“Secondo me, Gattuso partirà con il 4-3-3, un modulo collaudato che gli ha dato garanzie. Con il 4-3-3 rischia di restare fuori uno tra Mertens e Osimhen, ma un allenatore bravo come Gattuso saprà adattare i suoi uomini.”

“Rrahmani ha fatto un ottimo campionato con il Verona. A Napoli ci saranno pressioni diverse ma è uno dei difensori più promettenti nel panorama nazionale. Il Napoli a livello di difensori centrali è molto competitivo, ma sarebbe stato un ottimo acquisto quello di Kumbulla.”