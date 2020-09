Pistocchi: “Non spenderei 40 milioni per Boga ma per Eriksen. Milik? Giusto che vada via”

Ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il collega Maurizio Pistocchi. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Milik? Se un giocatore vuole andare via, deve andare via. Un giocatore deve sentire la squadra a cui appartiene, poi c’è il discorso legato al denaro. Ma se Milik ha scelto di andare via, è giusto che vada”

“Non spenderei 40 milioni per Boga al Napoli. Gli azzurri hanno già tre giocatori che giocano in quel ruolo: Insigne, Lozano e Politano. Boga si esprime meglio a sinistra, quindi non va bene”.

“Spenderei 40 milioni, invece, per Eriksen. Ti consente di fare due moduli: 4231 e 433, può fare il trequartista, centrocampista basso e mezzala sinistra. Uno come lui, mi meraviglio non giochi nell’Inter”.

“Dico sempre, i bravi giocatori con i bravi allenatori giocano sempre. L’allenatore deve sorbirsi i giocatori già in rosa e non deve per forza volere i suoi innesti. Un bravo allenatore adatta le idee ai giocatori, non viceversa“

“Iachini non piace alla piazza, non piace come gioca la squadra, ha finito il campionato in maniera molto discutibile e rischia di essere fra i primi esonerati“.

“De Zerbi ha idee di gioco, fa giocar bene la squadra, ma prende troppi goal. C’è da migliorare la fase difensiva. Se gli prendono Torreira, invece, può dire la sua il Torino di Giampaolo“.

“Verdi con Giampaolo potrebbe esplodere. Di Simone conosciamo i suoi pregi ed i suoi difetti, ha avuto una flessione incredibile nella sua carriera. Il suo problema non sono le qualità, ma la testa“.