Benevento, il d.s. Foggia: “Il Napoli ha tanti giocatori che ci interessano, ma non ci sono trattative al momento”

Il direttore sportivo del Benevento, Pasquale Foggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal, trasmissione radiofonica a cura di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sono contento del nostro mercato: i nostri acquisti sono obbiettivi che avevamo in testa dallo scorso anno. Siamo soddisfatti di averli portati anche nel giro di poco a Benevento per iniziare la preparazione con tutti noi”

“Il mercato è aperto fino al 5 ottobre, saremo vigili fino all’ultimo. Abbiamo come obbiettivo primario quello di sfoltire un po’ la rosa e trovare le sistemazioni adeguate per i giocatori in uscita. Non è detto che non ci saranno altre sorprese da qui al 5 ottobre“

“Gervinho? Se lo ritrova contro Rino Gattuso domenica. Fino al 5 saremo vigili e se c’è l’occasione giusta non ci tireremo indietro. Gervinho è un nome importante così come lo sono molti altri”

“Mi piacerebbe portare a Benevento Llorente e Pjaca perché sono due giocatori forti. Llorente è un grande uomo e ha fatto una carriera a livelli altissimi, Pjaca è forte e giovane ma pregiudicato da due infortuni”.

“Potrebbe esserci un rinforzo in attacco. Ounas e Younes? Tutti i giocatori della rosa del Napoli hanno un livello importante. Tanti giocatori per caratteristiche potrebbero farci comodo, ma ad oggi non ci sono trattative con il Napoli“

“Foulon? Classe ’99, lo seguivamo da 6-7 mesi, abbiamo puntato su di lui perché può diventare una sorpresa per chi non lo conosce. Sono 3 anni che gioca nella Serie A belga, fa parte dell’U21 del Belgio, un giocatore importante“.

“Se oggi chiudiamo Iago Falqué? Magari, è un altro nome che ci piace, ma non lo chiudiamo oggi”.