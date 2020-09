Napoli al lavoro per il rinnovo di Maksimovic, c’è distanza tra le parti: le cifre

Koulibaly è sempre più vicino al Manchester City e, allora, il Napoli lavora per il rinnovo di Nikola Maksimovic. Il serbo ha il contratto in scadenza a giugno 2021.

Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la richiesta di Maksimovic è di 2,8 milioni a stagione. Il Napoli non va oltre i 2 milioni, ma l’imminente cessione di Koulibaly potrebbe spingere Giuntoli a trovare l’accordo per il rinnovo. Il ds partenopeo è in contatto continuo con Fali Ramadani, agente del difensore serbo.