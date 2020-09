Il Napoli continua a seguire Emerson Palmieri, ma il Chelsea vuole inserirlo in uno scambio

Secondo quanto riportato dal portale inglese The Athletic, il Chelsea sta seguendo da tempo Declan Rice ma la richiesta del West Ham è di 80 milioni. Per questo motivo i Blues vorrebbero inserire nella trattativa Emerson Palmieri, per abbassare le richieste degli Hammers.

L’esterno italo-brasiliano, però, ha tante richieste dalla Serie A e il suo desiderio sarebbe quello di tornare in Italia. Tra queste squadre c’è anche il Napoli che è alla continua ricerca di un terzino sinistro che possa prendere il posto di Ghoulam.