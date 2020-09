SKY – Avviati i contatti per Deulofeu: il Napoli lo vuole in prestito con diritto di riscatto

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli, si lavora al prestito con diritto di riscatto di Gerard Deulofeu.

Il noto giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport rilasciando alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli. Di seguito le parti più importanti evidenziate dalla nostra redazione di SpazioNapoli:

“Il Napoli ha avviato i contatti con Deulofeu per la fascia. Il calciatore è un pallino di Giuntoli che voleva prenderlo durante la gestione Sarri ed ora si sta lavorando per prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Lui in Italia vorrebbe tornare solo per il Milan ma è allettato dalla destinazione azzurra”.