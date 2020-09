Bilancio Napoli, il Mattino: potenziale rosso tra i 150 e i 200 milioni di euro

L’edizione odierna del Mattino riporta le previsioni del bilancio del Napoli inerente alla prossima stagione calcistica. Il club azzurro potrebbe avere un rosso tra i 150 e i 200 milioni di euro tra la stagione 2019/2020 e la 2020/2021. A tal proposito la possibile partenza di Kalidou Koulibaly sarebbe una vera e propria salvezza per i conti del club.

De Laurentiis guadagnerebbe 80 mln dal cartellino e risparmierebbe 36 mln per l’ingaggio triennale. Ma nulla è detto in quanto il difensore potrebbe anche restare in azzurro. In tal caso i conti del Napoli, da sempre impeccabili, potrebbero subire un brusco andamento negativo.