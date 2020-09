Allan, che esordio! Inserito tra i migliori undici della prima giornata di Premier

Allan Marques, ex centrocampista del Napoli, è passato in forza all’Everton nell’ultima finestra di mercato per riabbracciare il suo ex allenatore Carlo Ancelotti.

L’allenatore italiano ha riposto subito fiducia nell’incontrista brasiliano, e fin dalla prima partita gli ha consegnato in mano le chiavi del centrocampo dei Toffees. Domenica si è giocata la prima partita della stagione di Premier League e l’Everton è riuscito ad espugnare White Hart Lane, battendo il Tottenham per 0-1 con il gol di Carlet-Lewin.

L’ex azzurro ha brillato particolarmente, tanto da entrare nei top undici di giornata della Premier. Ecco di seguito la formazione: (4-3-3) Guaita; Castagne, Gabriel, Saisse, Digne; Hendick, ALLAN, Willian; Salah, Vardy Wilson.