TS – Il Benevento ci prova per Callejon! Spinta interna anche dal Napoli per offrire un altro anno di contratto allo spagnolo

Avrebbero del clamoroso gli scenari di calciomercato che ultimamente si stanno aprendo per Josè Maria Callejon. Secondo quanto riporta oggi il quotidiano Tuttosport, lo spagnolo sarebbe stato cercato dal Benevento, scatenato sul mercato, ma non solo: anche il Napoli potrebbe provare ad offrire un altro anno di contratto a Callejon. Avanza l’ipotesi di vedere l’esterno ancora in Serie A, piuttosto che vederlo tornare subito in patria. Ecco quanto da segnalare dal quotidiano:

“Si allontana sempre di più Gervinho, che ha offerte dall’estero. Anche per questo il Benevento prova a capire se vi siano margini per convincere Josè Maria Callejon, svincolato dal Napoli, a rimanere in Serie A invece di rientrare in Spagna. Attenzione, però, perché c’è una grande spinta interna al Napoli affinché Aurelio De Laurentiis si convinca a proporre un’altra stagione di contratto a Callejon“.