Venerato: “Boga-Napoli affare complicato se il Sassuolo non apre al prestito con diritto di riscatto”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato il collega ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“L’unica possibilità è credere che il Sassuolo apra al prestito con diritto di riscatto per far rifiatare il Napoli, ma faccio fatica a pensare che ciò possa accadere. Per questo l’affare resta molto complicato”.

L’esterno ivoriano piace molto a Giuntoli ed è in cima alla lista delle preferenze della società e di Gattuso, ma il costo del cartellino (40 milioni di euro) resta troppo esoso – anche – per le casse del Napoli.