Lo hanno seguito Napoli e Milan, su Rashica del Werder Brema piomba l’Aston Villa: offerta da 18 milioni

Secondo quanto viene riportato dal quotidiano tedesco Sport Bild, nella sua versione online, Milot Rashica, esterno offensivo del Werder Brema, è stato seguito da Napoli e anche Milan nel corso delle ultime sessioni di mercato ma, adesso, è finito nel mirino dell’Aston Villa. Il club di Birmingham avrebbe offerto 18 milioni di euro per l’attaccante 24enne, autore di 11 reti nella passata stagione, e vorrebbe portarlo in Inghilterra in questa sessione di mercato. Potrebbe dunque sfumare l’obiettivo azzurro.

